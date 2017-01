RT untersucht Fake News: Beweise für Trumps #GoldenshowerGate in Moskau

Der von Buzzfeed veröffentlichte, unverifizierte und mittlerweile als Fake News enttarnte Bericht über Donald Trumps angebliche Aktivitäten im Moskauer Ritz-Carlton Hotel, wurde weltweit von westlichen Massenmedien verbreitet. Auch CNN griff die Geschichte prominent auf.

Weil Fake News die beste Waffe gegen Fake News sind, hat sich RT auf den Weg gemacht um Beweise in dem Hotelzimmer zu finden, in dem Donald Trump angeblich Prostituierte dafür bezahlte, damit sie auf das Bett in welchem die Obamas schliefen, urinieren. Und tatsächlich: Unser investigativer Reporter wurde fündig und hat schockierende Beobachtungen gemacht.