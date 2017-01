US-Verteidigungsminister Carter: "Russland hat gar nichts gegen den IS getan"

Quelle: Sputnik Die russischen Streitkräfte führen ihren Anti-Terror-Einsatz in Syrien unter anderem von dem Luftwaffenstützpunkt Hmeimim aus.

Der US-amerikanische Verteidigungsminister Ashton Carter hat in einem Interview behauptet, dass Moskau nichts gegen den IS unternimmt, "buchstäblich gar nichts". Seit 2015 läuft eine russische Anti-Terror-Operation in Syrien.