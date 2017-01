RT Spezial: Das Schicksal der Kinder in Syrien

Quelle: Reuters

RT-Korrospondentin Maria Finoshina hat einen Sonderbeitrag über das Schicksal der Kinder in Syrien gedreht. In einer einfühlsamen Reportage erzählt sie von denen, die in einem Krieg am verwundbarsten sind. Doch es gibt nicht nur trauriges zu berichten.