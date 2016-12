Lawrow: "Russland, Iran und Türkei haben gemeinsamen Plan für Beilegung des Syrien-Konfliktes"

Quelle: Sputnik Können Russland, Iran und die Türkei sich auf einen langfristigen Frieden in Syrien einigen?

Die Außen- und Verteidigungsminister Russlands, Irans und der Türkei haben sich in Moskau getroffen, um an einer Lösung des Syrien-Konfliktes zu arbeiten. Die USA zeigten sich beunruhigt, nicht an den Gesprächen beteiligt gewesen zu sein und den damit einhergehenden Einflussverlust.