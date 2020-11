Aserbaidschans Präsident: Kein Sonderstatus für Bergkarabach

Der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew hat die Möglichkeit ausgeschlossen, Bergkarabach einen Sonderstatus zu gewähren. Er erklärte dies während einer Reise in die Gebiete, die infolge der jüngsten Zusammenstöße unter die Kontrolle von Baku gerieten.

Alijew erklärte:

Wir haben die Besatzer aus unserem Land vertrieben, unsere territoriale Integrität wiederhergestellt, die Schaffung eines zweiten armenischen Staates nicht zugelassen. Es kann keine Rede von einem Sonderstatus sein. Es gibt einen einzigen aserbaidschanischen Staat.

Ihm zufolge leben Vertreter verschiedener Nationen und Religionen friedlich im multinationalen, fortschrittlichen aserbaidschanischen Staat. "Ich habe wiederholt gesagt, dass das armenische Volk sehen wird, dass es unter der Führung von Aserbaidschan besser leben wird", fügte Alijew hinzu.

Der Bergkarabachkonflikt war ursprünglich im Februar 1988 ausgebrochen, als das Autonome Gebiet Bergkarabach mit überwiegend armenischer Bevölkerung seine Loslösung von Aserbaidschan angekündigt hatte. Im Laufe der bewaffneten Auseinandersetzungen, die von 1992 bis 1994 dauerten, verlor Baku die Kontrolle über Bergkarabach und sieben Anrainergebiete. Im Jahr 1994 unterzeichneten Aserbaidschan, Armenien und die Republik Bergkarabach (seit 2017 Republik Arzach) unter Vermittlung der Russischen Föderation ein Protokoll über einen Waffenstillstand. Dennoch kam es wiederholt zu Kampfhandlungen.

Am 9. November hatten Russland, Armenien und Aserbaidschan ein trilaterales Abkommen unterzeichnet, das einen Waffenstillstand in Bergkarabach ab dem 10. November um Mitternacht vorsah. Im Dokument wurden ferner die Übergabe eines Teils des Territoriums der Republik Arzach an Aserbaidschan, aber auch die Stationierung russischer Friedenstruppen entlang der Kontaktlinie vereinbart.

