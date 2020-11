Corona-Impfstoff: US-Konzern Moderna meldet 94,5-prozentige Wirksamkeit

Der US-Biotechkonzern Moderna legte am Montag erste Zwischenergebnisse zu seinem Corona-Impfstoff vor, wonach das Vakzin eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent verspricht. Die EU-Kommission hat Verhandlungen mit dem Unternehmen für die Lieferung von Millionen Impfdosen aufgenommen.

Bei der Suche nach einem Coronavirus-Impfstoff hat der US-Biotechkonzern Moderna am Montag beeindruckende Ergebnisse aus sogenannten Phase-3-Versuchen hervorgebracht. Die Zwischenanalyse, die auf 95 Patienten mit bestätigten Corona-Infektionen basierte, ergab, dass der Impfstoffkandidat eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent aufweist. Das Unternehmen plant in den kommenden Wochen bei der entsprechenden Aufsichtsbehörde, der Food and Drug Administration, eine Genehmigung für die Produktion zu beantragen. In der klinischen Studie erhielten 90 der 95 Patienten ein sogenanntes Placebo, die restlichen fünf den Impfstoff.

"Dies sind offensichtlich sehr aufregende Ergebnisse", sagte Dr. Anthony Fauci, der landesweit führende Arzt für Infektionskrankheiten in den USA. "Besser wird es nicht – 94,5 Prozent sind wirklich hervorragend."

Der Moderna-Impfstoff, der bei mehr als 30.000 Freiwilligen getestet wird, wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr außerhalb der USA erhältlich sein. Der Konzern kündigte an, dass bis Ende 2020 rund 20 Millionen Dosen in den USA versandbereit sein würden. Bis zum nächsten Jahr könnten weltweit 500 Millionen bis eine Milliarde Dosen zur Verfügung stehen. Die EU-Kommission verhandelt derzeit mit Moderna über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen.

Die Ergebnisse sind die neuesten ermutigenden Nachrichten, die aus den Bemühungen, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln, hervorgehen. Eine ähnlich positive Zwischenanalyse vermeldeten Anfang dieses Monats der Pharmakonzern Pfizer und die deutsche Firma BioNTech. Die Wirksamkeit des Corona-Vakzins von BioNTech und Pfizer liegt bei 90 Prozent.

Mehr zum Thema - Zur Erfassung von Nebenwirkungen: Bundesregierung plant App zur Corona-Impfung