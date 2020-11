Bolsonaro distanziert sich von Trump: "Nicht die wichtigste Person der Welt"

Die Nachrichtensender CNN, NBC, MSNBC und Fox haben Joe Biden noch nicht zum Sieger erklärt. Am Freitagabend hatte sich Joe Biden in einer Rede siegessicher gezeigt.

Decision Desk HQ Chef Drew McCoy, gegenüber Business Insider:

Wir wussten natürlich seit einiger Zeit, dass und wie die Stimmenauszählung in Philadelphia lief. Wir haben dann unsere Hausaufgaben gemacht und viele Daten verglichen. Wir wollten nicht einfach sagen, ob Joe Biden einen Vorsprung von 20 Stimmen oder etwas in der Art hatte. Es musste ein substanzieller Vorsprung sein, der bestimmte Vergleichswerte erfüllt.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro rief am Freitag zu "Bescheidenheit" bei den Präsidentschaftswahlen 2020 in den Vereinigten Staaten auf und begann, sich von Präsident Donald Trump zurückzuziehen, obwohl er als einer seiner engsten Verbündeten auf der Weltbühne gilt.

Trump sei "nicht die wichtigste Person der Welt".

Im Oktober hatte Bolsonaro gesagt, er hoffe auf die Wiederwahl Trumps:

So Gott will, werde ich in der Lage sein, einer zweiten Trump-Amtseinführung beizuwohnen.