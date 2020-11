Im Ausland eingesetzte US-Soldaten äußern Sorgen über Briefwahl

Tausende US-Amerikaner sind als Soldaten im Ausland stationiert. Sie sind ein nicht zu vernachlässigender Faktor für den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen. Doch es gibt Berichte über mögliche Probleme bei den Briefwahlen.

Angehörige des US-Militärs, die derzeit im Ausland stationiert sind, haben ihre Sorge über Unregelmäßigkeiten bei den Briefwahlen während der diesjährigen Präsidentschaftswahlen geäußert. Das berichtete der konservative US-Sender Fox News.

So erklärte etwa ein anonymer US-Soldat, der derzeit in Afghanistan stationiert sei, dass es für ihn nicht nachzuvollziehen sei, ob seine Wahlunterlagen später verfälscht wurden oder nicht.

Es gibt ein demokratisches und ein republikanisches Team, die sie sortieren; die Idee ist, dass jemand aus deinem Team deine Stimme nicht verfälschen wird. Ich traue dem nicht, aber es gibt für mich keinen anderen Weg [sich an der Wahl zu beteiligten", berichtete der Soldat dem Sender.

Ein weiterer US-Soldat aus Afghanistan habe sich darüber beschwert, dass laut der Sendungsverfolgung seine Wahldokumente sich noch in einer New Yorker Postfiliale befänden, obwohl er in Ohio registriert sei.

Um den im Ausland stationierten Angehörigen des US-Militärs – von denen es Zehn-, bisweilen sogar Hunderttausende gibt – die Beteiligung an US-Präsidentschaftswahlen zu garantieren, wurde im Jahr 1986 ein Gesetz beschlossen, der sogenannte "Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act".

Ein Sprecher des Föderalen Programms zur Wahlunterstützung (FVAP) erklärte, dass einige Wähler aufgrund von COVID-19-Restriktionen in verschiedenen Staaten Sorgen hinsichtlich der Ankunft ihrer Wahlunterlagen bei den dafür zuständigen US-amerikanischen Behörden geäußert hätten. Erschwerend kommt hinzu, dass das US-Wahlrecht ohnehin schon sehr unübersichtlich ist – in jeden Bundesstaat gelten unterschiedliche Regelungen.

Andere US-Soldaten berichten jedoch, dass das Prozedere in diesem Jahr relativ problemlos verlaufen sei, jedenfalls lägen keine wesentlichen Unterschiede zu den vorherigen Präsidentschaftswahlen vor.

Mehr zum Thema – US-Wahlen: "Unüberwindbarer" Zaun soll Weißes Haus schützen