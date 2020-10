Erdoğan ruft zum Boykott gegen französische Waren auf

Der Streit zwischen dem türkischen Präsidenten Erdoğan und Frankreichs Staatschef Macron verschärft sich: Erdoğan wirft Macron eine antiislamistische Hasskampagne vor und forderte seine Landsleute dazu auf, keine französischen Produkte mehr zu kaufen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat im jüngsten Konflikt mit Frankreich zum Boykott französischer Waren aufgerufen. In einer im Fernsehen übertragenen Ansprache erklärte er:

So wie in Frankreich einige sagen 'Kauft keine türkischen Marken', richte ich mich an meine Nation: Achtet nicht auf französisch gekennzeichnete Waren, kauft sie nicht.

Hintergrund des Streits sind Macrons jüngste Aussagen zum Umgang mit dem Islam. Bei einer Gedenkfeier zu Ehren des getöteten Lehrers Samuel Paty hatte der französische Präsident die Meinungsfreiheit verteidigt und sich auf die Seite derjenigen gestellt, die Karikaturen zeigen oder veröffentlichen wollten. Paty hatte Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt und war auf offener Straße enthauptet worden. Die islamische Tradition verbietet es, den Propheten abzubilden. Zudem erklärte Macron, der Islam stecke in einer "Krise".

Mit diesen Äußerungen hatte Macron Entrüstung in zahlreichen arabischen Ländern ausgelöst. Händler in Jordanien, Kuwait und Katar verbannten daraufhin französische Produkte aus ihren Filialen. Bereits am Samstag holte auch Erdoğan zur Attacke gegen Macron aus und erklärte, dieser "gehört in psychiatrische Behandlung".

Nun rief der türkische Präsident wegen der angeblichen Islamfeindlichkeit, die ihn an den Nationalsozialismus erinnere, zum Boykott französischer Waren auf. In Europa seien Muslime einer "Lynchkampagne" ausgesetzt, die an die Verfolgung der Juden im Zweiten Weltkrieg erinnere, so Erdoğan. Europas Regierungschefs seien "im wahren Sinne Faschisten". Man müsse die "von Macron gesteuerte Hasskampagne gegen Muslime" beenden.

Der größte französische Wirtschaftsverband Medef hatte sich angesichts der Boykottaufrufe mehrerer arabischer Länder hinter die Regierung in Paris gestellt. Der Chef des Wirtschaftsverbandes Geoffroy Roux de Bézieux erklärte:

Es gibt Zeiten, in denen wir Prinzipien vor die Möglichkeit, unser Geschäft auszubauen, stellen müssen. Ich fordere die Unternehmen auf, sich der Erpressung zu widersetzen und diesen Boykott vorerst leider zu ertragen.

Die deutsche Bundesregierung stellte sich an die Seite Frankreichs. Außenminister Heiko Maas erklärte, dass man solidarisch an der Seite Frankreichs stehe. Die persönlichen Angriffe von Erdoğan auf Macron seien "ein neuer Tiefpunkt und völlig inakzeptabel". Wer den Kampf gegen gewaltbereite Islamisten gleichsetzt mit Rassismus und Islamophobie, handele inakzeptabel.

Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte die Beschimpfungen Erdoğans. Diese zeigen nur, dass sich die Türkei "immer weiter von der EU und unseren gemeinsamen Werten wegbewegt".

