Trotz Corona: In Rekordzeit zur ISS (Video)

Quelle: RT

Unter den schärfsten Hygieneregeln und in Rekordzeit erreichten drei Raumfahrer am Mittwochmorgen die Internationale Raumfahrtstation (ISS). Der Expressflug dauerte nur drei Stunden und katapultierte die Crew, zwei Russen und einer Amerikanerin, zu ihrer 6-monatigen Mission ins All.