In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti teilte der syrische Staatschef Bashar al-Assad mit, dass Recep Tayyip Erdoğan "Hauptanstifter und Initiator" des Bergkarabach-Konflikts sei, der Söldner aus Syrien nach Aserbaidschan verlegen lässt. Der Präsident betonte, Syrien könne dies bestätigen, und nicht nur, weil Damaskus Beweise habe:

Baschar al-Assad zufolge beginne Erdoğan Kriege, um die Aufmerksamkeit der Türken von internen Problemen nach den Eklats wegen seiner vermutlichen Verbindungen zu den Terrormilizen des "Islamischen Staates" abzulenken:

Er beginnt Kriege in verschiedenen Regionen, um die öffentliche Aufmerksamkeit in der Türkei von seiner Tätigkeit im Inland abzulenken, insbesondere nach seinen eklatanten Verbindungen zum IS in Syrien.