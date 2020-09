Lawrow: Die Welt ist es leid, Staaten in Freunde und Feinde aufzuteilen

In seiner Rede auf dem hochrangigen Treffen der UN-Generalversammlung forderte der russische Außenminister Sergei Lawrow eindringlich dazu auf, Versuche zur Schwächung des globalen Rüstungskontrollrahmens zu verhindern. In einer Videoerklärung im Namen der Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit (OVKS) bei der Tagung anlässlich des Jahrestags des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen erklärte der Diplomat:

Im Interesse der globalen Stabilität ist es notwendig, Versuche abzuwehren, die Rüstungskontroll-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsrahmen zu schwächen. Besondere Aufmerksamkeit muss der Abwehr grenzüberschreitender Bedrohungen gewidmet werden, einschließlich des Einsatzes ausländischer Terroristen in Konfliktgebieten, des chemischen und biologischen Terrorismus sowie der Sicherstellung, dass der Weltraum für friedliche Zwecke genutzt wird.

Lawrow betonte, dass sich die Vereinten Nationen weiterhin auf die Entwicklungsförderung konzentrieren sollten, die eine unabdingbare Voraussetzung für die Stärkung des Friedens sei. Dabei merkte er an:

Es ist wichtig, den Dekolonisierungsprozess so schnell wie möglich abzuschließen, was durch den Wunsch der ehemaligen Großmächte, ihren Einfluss unter den neuen Umständen zu bewahren, erschwert wird.

Der russische Chefdiplomat hob hervor, dass die Zukunft der Vereinten Nationen in den Händen ihrer Mitgliedsstaaten liege. Lawrow wörtlich:

UN-Mandatssystem

In seiner Rede sagte Lawrow, es gelte zu verhindern, dass die Mandate der wichtigsten Organe der UNO geschwächt werden und sich ihre Aufgaben überschneiden:

In der heutigen Welt muss die UNO eine effektive Struktur bleiben, die koordinierte Arbeit in strikter Übereinstimmung mit ihrer Charta leistet. Es sollte nicht dazu kommen, dass die Mandate der Hauptorgane des Systems der Vereinten Nationen geschwächt werden und sich ihre Befugnisse überschneiden, was die Erreichung der angestrebten Ziele nur verzögern würde.