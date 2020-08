Österreich verweist russischen Diplomaten des Landes – Russland reagiert in gleicher Weise

Österreich erklärt erstmals einen russischen Diplomaten zur Persona non grata. Infolgedessen muss der namentlich nicht genannte Angehörige des russischen Diplomatenkorps bis zum ersten September das Land verlassen. Ihm wird vorgeworfen, von einem Mitarbeiter eines österreichischen High­tech­un­ter­neh­mens Daten empfangen zu haben, schreibt die Kronen Zeitung am 24. August.

Der Mitarbeiter soll aus Angst vor möglichen Konsequenzen Selbstanzeige erstattet und gegen den Diplomaten als angeblichen Mittelsmann ausgesagt haben. In der Folge wurden die Ermittlungen aufgenommen. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur TASS erklärte ein Sprecher des österreichischen Außenministeriums:

Details zu den Vorwürfen beziehungsweise zur Ermittlung gab das österreichische Auswärtige Amt nicht, schreibt TASS. Russlands Botschaft in der österreichischen Hauptstadt zeigte sich empört und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an:

Diese Reaktion wurde noch am 24. August bekanntgegeben. Auf seiner Internetpräsenz erklärte das russische Außenministerium das Folgende:

Am 24. August wurde der österreichische Botschafter in Moskau J. Eigner in das russische Außenministerium berufen.

Dem Botschafter wurde entschlossener Protest gegen die ungerechtfertigte Entscheidung der österreichischen Seite erklärt, dem russischen Diplomaten die Akkreditierung zu entziehen und seine Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich zu verlangen. Gemäß des Prinzips der Gegenseitigkeit wurde ein Diplomat der Botschaft der Republik Österreich in der Russischen Föderation zur Persona non grata erklärt.