Ärmere Länder könnten bei Versorgung mit Corona-Impfstoff benachteiligt werden

Reiche Länder sichern sich durch Vorverträge mit Pharmaunternehmen die Versorgung mit einem Corona-Impfstoff. Einem Projekt der WHO, das die gerechte Versorgung sicherstellen soll, fehlen hingegen dafür Milliardenbeträge. Ärmere Länder könnten dadurch leer ausgehen.

Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht: Nach diesem Motto sichern sich viele Länder der westlichen Wertegemeinschaft durch große Investitionen in die heimische Pharmaindustrie oder durch Vorverträge mit Pharmaunternehmen die Versorgung mit einem Corona-Impfstoff vor dem weltweiten Verkauf. Ärmere Länder könnten auf diese Weise von der Versorgung mit dem Impfstoff ausgeschlossen werden.

Um dies zu verhindern, gibt es im Kampf gegen das Coronavirus ein internationales solidarisches Projekt namens ACT (Access to Covid-19-Tools). Das von der weltweit zweitgrößten, gemeinnützigen Stiftung Wellcome Trust mit Sitz in London und der WHO geförderte Projekt soll den Kampf gegen Covid-19 durch Forschung und Entwicklung von Tests, Medikamenten und Impfstoffen vorantreiben und die faire weltweite Verteilung sicherstellen. Doch wie aus den Zahlen der WHO hervorgeht, fehlt dem Projekt jede Menge Geld.

Nach Angaben der WHO waren bis Mitte August erst 2,5 Milliarden Dollar zugesagt. Der Bedarf wird für die nächsten 12 Monate jedoch auf 31,3 Milliarden Dollar geschätzt. Über weitere Spendengelder werde derzeit zwar noch verhandelt. Die WHO geht jedoch davon aus, dass nur ein relativ kleiner Anteil letztendlich an Partner des ACT-Projekts gehen wird.

Auch Caroline Schmutte, Leiterin des Deutschlandbüros des Wellcome Trusts, kritisiert die nationalen Alleingänge, die große Hürden bei der gerechten und bedarfsorientierten Verteilung von Impfstoffen schaffen könnten. Viele Länder haben solche Verträge mit Unternehmen abgeschlossen, unter anderem die USA, die Schweiz und auch Deutschland, das sich mit 300 Millionen Euro am biopharmazeutischen Unternehmen CureVac AG beteiligte.

Schmutte weist ebenfalls darauf hin, dass es gut möglich sei, dass eine einzelne ausgewählte Firma nie einen erfolgreichen Impfstoff gegen Corona auf den Markt bringen werde. So ist beispielsweise auch die Entwicklung eines Impfstoffs durch die CureVac AG noch nicht so weit vorangeschritten, wie erhofft. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. August befindet sich die Entwicklung eines Impfstoffes erst in Phase 1 der klinischen Studien. Mit dem Beginn der zweiten und dritten Phase sei erst im Laufe des vierten Quartals 2020 zu rechnen. Die Impfstoffkandidaten anderer Länder befinden sich hingegen bereits in Phase 2 oder 3 der Tests.

Dieses Risiko kann durch die gemeinsame Impfinitiative CEPI, die neun verschiedene Impfstoffkandidaten fördert, gestreut werden. Diese Initiative erhält ihre Spendengelder von Pharmafirmen und rund 20 Ländern, darunter Großbritannien, Japan und Deutschland. China oder die USA, die bereits im März mit Hochdruck versuchten, sich die alleinigen Exklusivrechte an einem Impfstoff von CureVac zu sichern, beteiligen sich jedoch nicht daran.

Die vom Eigeninteresse getriebenen Vorbestellungen bringen laut Schmutte ohnehin wenig:

Es ist ein Fehlgedanke zu glauben, wenn die ganze Bevölkerung eines einzelnen Landes durchgeimpft ist, sei das Problem gelöst. Zum einen müsse und wolle nicht jeder geimpft werden. Gleichzeitig gebe es in allen Ländern der Welt Menschen, die den Impfstoff besonders dringend bräuchten, etwa Pflegekräfte.

Auch WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus betont, dass die Pandemie am schnellsten gestoppt werden kann, wenn alle Risikogruppen weltweit geschützt werden, nicht ganze Bevölkerungen in nur einigen Ländern.