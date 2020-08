Türkei: Taliban-Transparent in der Hagia Sophia

Aufnahme aus dem Inneren der Hagia Sophia in Istanbul (Symbolbild)

Mit seiner Entscheidung, die Hagia Sophia wieder in eine Moschee umzuwandeln, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einem durchsichtigen Manöver seine "Stammklientel" hofiert. Doch auch Extremisten fühlen sich nun ermuntert, Flagge zu zeigen.

Unter Allahu-Akbar-Rufen rollte eine Gruppe afghanischer Flüchtlinge in der Hagia Sophia in Istanbul ein Transparent der Taliban aus. "Lā ilāha illā llāh Muhammadun rasūlu llāh" – "Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist der Gesandte Gottes" – stand mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund geschrieben. Diese Art der Darstellung ist als die Flagge der Taliban bekannt. Unter dem Schriftzug stand der Name der Urheber – Islamisches Emirat Afghanistan.

Geçen gün Zeytinburnu sahilde açılmasıyla gündeme gelen Taliban bayrağının Ayasofya'da da açıldığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/bQhGUmsuxv — Erkin Öncan (@erknoncn) August 3, 2020

Ähnliche Protestaktionen afghanischer Flüchtlinge hatten auch im Iran stattgefunden. Die afghanische Regierung in Kabul rief die Türkei und den Iran auf, solche Propaganda-Aktionen der Taliban zu unterbinden. Diese würden dem neu begonnenen afghanischen Friedensprozess schaden. Eine Unterstützung solcher Aktivitäten werde Afghanistan als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes betrachten.

Der Museumsstatus der Hagia Sophia war am 24. Juli dieses Jahres durch die türkische Regierung widerrufen worden. Seitdem ist die Hagia Sophia wieder eine Moschee.

