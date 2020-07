Russland: Deutsche Initiative zu EU-Cybersanktionen gegen Moskau schadet bilateralen Beziehungen

Moskau hat für den Fall von Sanktionen wegen des angeblichen Hackerangriffs auf den Deutschen Bundestag im Jahr 2015 vor einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Berlin und Moskau gewarnt. Die Initiative der deutschen Regierung, sogenannte "Cybersanktionen" der EU gegen Russland zu erreichen, ist eine "schlechte Nachricht" für das russisch-deutsche Verhältnis. Darauf wies der Erste Stellvertretende Außenminister Russlands Wladimir Titow gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax am Freitag hin. Er erklärte:

Wir betrachten die Initiative unserer deutschen Partner, den Mechanismus der sogenannten EU-Cybersanktionen gegen Russland einzubeziehen, als 'schlechte Nachricht' für die russisch-deutschen Beziehungen und die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationssicherheit. Wir bedauern, dass Berlin dieses Mal als Initiator und Lokomotive einer weiteren Runde von EU-Beschränkungen gegen unser Land fungiert.

Was den Grund ihrer Einführung angeht, nämlich der sogenannten 'Verwicklung' russischer Bürger in einen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag im Mai 2015, so bat die russische Botschaft das Auswärtige Amt darum, ihre Schuld zu beweisen.