Steinmeier: China riskiert durch Hongkong-Politik schlechtere Beziehungen zur EU

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat China wegen der Einführung eines Sicherheitsgesetzes in Hongkong scharf kritisiert und Konsequenzen vorhergesagt. "Der völkerrechtliche Verstoß dokumentiert sich gleich zweifach", sagte er am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. China verstoße unter anderem gegen das Grundgesetz für Hongkong und außerdem gegen selbst abgegebene internationale Vereinbarungen und Versprechungen. Deswegen habe neben anderen auch Deutschland bereits reagiert.

Am Vorabend der Beratungen der EU-Außenminister über das Thema an diesem Montag fügte Steinmeier hinzu:

Daran könne China kein Interesse haben.

Bundesaußenminister Heiko Maas mahnte vor dem Treffen mit seinen EU-Kollegen eine einheitliche europäische Position an:

Andernfalls drohten den Europäern erhebliche Nachteile:

Europa muss in erster Linie aufpassen, dass es in der Großmächterivalität zwischen den USA und China nicht unter die Räder gerät.

Maas kündigte eine genaue Prüfung der Auswirkungen von Chinas Sicherheitsgesetz an. Es gehe jetzt vor allem darum, ob China sich an seine internationalen Verpflichtungen halte.

Am Montag spitzte Maas seine Forderungen noch einmal zu: Er forderte, sämtliche Rüstungsexporte nach Hongkong zu verbieten, wie das Springer-Blatt Bild berichtete. Ein solches Verbot seitens der EU-Staaten besteht derzeit bereits für China, bislang war Hongkong jedoch ausgenommen. Ob ein derartiges Verbot auch solche Waffen betrifft, die als nicht-tödlich eingestuft werden, etwa Wasserwerfer, ist unklar. Damit der Vorstoß von Maas angenommen wird, müssten alle EU-Staaten zustimmen.

Peking hatte trotz Protesten aus westlichen Staaten Ende Juni ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet. Es richtet sich in Hongkong gegen subversive, separatistische oder terroristische Aktivitäten. Die Kritiker der chinesischen Regierung befürchten ein Ende des Prinzips "ein Land, zwei Systeme", nach dem Hongkong seit der Rückgabe 1997 an China autonom und mit eigenen Freiheitsrechten verwaltet wird.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der Bundesregierung zögerliches Verhalten gegenüber China vor:

Ich verstehe nicht, wie wir in so einer dramatischen Lage eine so schweigsame Bundeskanzlerin haben", sagte sie der Bild am Sonntag.