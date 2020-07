Jagd nach einem Corona-Impfstoff: Doch wie viele würden diesen Schutz in Anspruch nehmen? (Video)

Quelle: Reuters © Dado Ruvic / Illustration (Symbolfoto) Eine kleine Flasche mit einem Aufkleber mit der Aufschrift "Impfstoff" steht in der Nähe einer medizinischen Spritze, dahinter sind die Worte "Coronavirus" und "COVID-19" zu sehen.

Mit Hochdruck wird in vielen Ländern der Welt an einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Doch in Deutschland und Großbritannien will sich laut einigen Umfragen etwa ein Drittel der Befragten nicht gegen das Virus impfen lassen.

Dafür verantwortlich gemacht werden unter anderem die sozialen Medien. Dort würden die Stimmen der Impfgegner nicht nur gestärkt, es würde damit auch ein Geschäft gemacht. Die Plattformen weisen solche Anschuldigungen von sich. Sie würden alles tun, um die Menschen mit validen Informationen zu versorgen.