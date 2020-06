Moskau meldet sich zu Fall von verhaftetem russischem DJ: Auslieferung an USA wäre inakzeptabel

Das russische Außenministerium äußert sich zum Fall des in Berlin verhafteten russischen DJs, dem in den USA Geldwäsche im Darknet vorgeworfen wird. Die Sprecherin des Ministeriums spricht von "fast" einer "Jagd auf russische Staatsangehörige", die von Washington ausgehe.

Moskau hat erklärt, dass es eine mögliche Auslieferung des russischen DJs Denis Kasnatschejew in die USA für inakzeptabel hielte. Kasnatschejew wurde vor Kurzem in Berlin aufgrund eines US-Haftbefehls festgenommen. Russland werde einem solchen Szenario entschieden entgegentreten, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa auf ihrer wöchentlichen Pressekonferenz.

Das russische Außenministerium verfolge die Entwicklungen im Fall Kasnatschejew aufmerksam. Nach Angaben der Behörden befindet sich Kasnatschejew in der JVA Moabit in Berlin in Untersuchungshaft. Entsprechende rechtliche Schritte im Umgang mit dem russischen DJ sollen, so Moskau, in der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden, unter Voraussetzung der Einbeziehung der russischen Ermittlungsbehörden.

Sowohl die russische Botschaft in Berlin als auch das russische Außenministerium sind bereit, Kasnatschejew konsularische Rechtshilfe anzubieten. Und ich möchte noch mal unterstreichen, dass es von Kasnatschejew und seinen Anwälten abhängt, sollte so ein Wunsch geäußert werden", erklärte Sacharowa.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums äußerte sich zu einer möglichen Auslieferung des russischen Staatsbürgers an US-Justizbehörden durch Deutschland:

Wir halten eine mögliche Auslieferung von Kasnatschejew an die USA für inakzeptabel. Wir werden entschiedene Schritte einleiten, um diesem Szenario entgegenzutreten. Sollten die deutschen Behörden triftige Gründe haben zu vermuten, dass der russische Staatsangehörige in rechtswidrige Aktivitäten involviert war, sollen die entsprechenden rechtlichen Schritte in dieser Angelegenheit auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland vorgenommen werden.

Sacharowa rief die deutschen Behörden dazu auf, gegebenenfalls russische Ermittlungsbehörden miteinzubeziehen. Moskau gehe davon aus, dass die Bundesregierung "mit Vernunft" handeln und "sich nicht von Washington leiten lassen" werde. Zudem kritisierte sie das Vorgehen der US-Behörden scharf: