Neuseeland erklärt Coronavirus für überwunden

Regierungschefin Jacinda Ardern und Gesundheitsminister Ashley Bloomfield am 8. Juni 2020 in Wellington

Neuseeland hat das Coronavirus nach eigenen Angaben besiegt. Wie das Gesundheitsministerium am Montag bekannt gab, ist die letzte Patientin, eine Frau aus Auckland, seit 48 Stunden symptomfrei und gilt somit als genesen. Sie werde nun aus der Isolation entlassen.

Die Regierung des Landes kündigte außerdem an, die Corona-Einschränkungen aufzuheben. Regierungschefin Jacinda Ardern erklärte, dass die strikten Grenzkontrollen zwar beibehalten, alle anderen Einschränkungen und Regeln aber in der Nacht zu Dienstag aufgehoben würden. Die Entscheidung des Kabinetts bedeutet, dass ab Dienstag Veranstaltungen aller Art wieder erlaubt sind und die Hotellerie in Betrieb gehen darf. Auch öffentliche Verkehrsmittel dürfen ohne Einschränkungen arbeiten. Ziel sei es gewesen, aus der Krise so schnell und sicher wie möglich herauszukommen, sodass die Landesgrenzen die vorderste Verteidigungslinie gegen das Virus bleiben und alle anderen Einschränkungen für die Wirtschaft beendet werden könnten, sagte Ardern.

Die Regierungschefin sagte auch, sie habe vor ihrer Tochter "ein wenig getanzt", als ihr mitgeteilt wurde, dass das Land keine aktiven Corona-Fälle mehr hat.

Der erste Infektionsfall mit dem Coronavirus wurde in Neuseeland am 28. Februar gemeldet. Dass das Land erstmals seit über mehr als drei Monaten keinen aktiven Fall habe, sei ein "bedeutendes Zeichen auf unserer Reise", sagte der Gesundheitsminister Ashley Bloomfield. Die letzte Registrierung einer Neuinfektion in Neuseeland ist 17 Tage her.

Neuseeland hatte insgesamt 1.504 bestätigte und mögliche Infektionsfälle gemeldet. Landesweit erlagen 22 Menschen der Lungenkrankheit COVID-19.

