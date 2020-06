US-Bomber simulieren Angriff auf russische Schwarzmeerflotte

Zwei Langstreckenbomber des Typs B-1B flogen am 29. Mai zum ersten Mal überhaupt zusammen mit ukrainischen Kampfjets eine gemeinsame "Abschreckungsmission" über dem Schwarzen Meer. Die US-Air Force gab später bekannt, dass man den Einsatz von neuen Langstrecken-Anti-Schiffsraketen trainiert habe.

Der Einsatz von US-Bombern und NATO-Manövern entlang der russischen Grenze hat in letzter Zeit zugenommen. Erst am 21. Mai kam es zu einem Zwischenfall, den selbst das US-Verteidigungsmagazin The War Zone als "bis jetzt provokantesten" bezeichnete. Die Air Force führte mit einer großen Anzahl von verschiedenen Kampfjets ein Manöver zwischen Alaska und Japan durch, als ein B-1B-Bomber plötzlich Kurs auf das Ochotskische Meer nahm, das von drei Seiten von russischem Territorium umgeben ist.

Flugspotter, die das Manöver über Live-Trackingseiten verfolgten, zeigten sich sichtlich überrascht, als sich der US-amerikanische Langstreckenbomber in dieses Gebiet begab. Der japanische Fluglotse in Tokio empfahl dem Piloten, auf Sichtflug zu wechseln, weil er nicht im IFR-Modus (Instrument Flight Rules) "nach Russland" eindringen könne. Zudem funkte der Lotse zivile Flugzeuge in der Nähe, sich mit "Dodge01" in Verbindung zu setzen, damit es zu keinen Zwischenfällen kommt. Laut den Flugspottern reagierte der Pilot aber nicht auf die Funksprüche des Zivilflugzeugs von Delta Airlines.

This is a audio clip between DODGE01 and Tokyo Radio before entry to the Sea of Okhotsk yesterday.



Tokyo Radio advises DODGE01 to change to VFR due to cannot enter Russia by IFR flight.



Photo by USAF(The Image has nothing to do with DODGE01) pic.twitter.com/WFvW3wAjrl — Golf9 ✈️ (@KimagureGolf9) May 22, 2020

In einer Presseerklärung der US-Air Force wurde diese Provokation nicht erwähnt. Dort hieß es lediglich, man habe ein großangelegtes Manöver mit verschiedenen Kampfjets und einem Flugzeugträger im "Joint Pacific Alaska Range Complex" durchgeführt, das von Alaska bis Guam reicht. Was hingegen erwähnt wurde, war, dass man den Einsatz von Langstrecken-Anti-Schiffsraketen (LRASM) trainiert hatte. Lt. Col. Ryan Stallsworth, Kommandeur des 9. Bombengeschwaders, sagte in der Erklärung:

Diese Missionen demonstrieren unsere Fähigkeit, jegliches Ziel zu jeder Zeit und überall zu bedrohen.

Da insbesondere russische und chinesische Kriegsschiffe mit immer besseren Luftabwehrsystemen ausgestattet werden, die einen Angriff aus der Luft abwehren sollen, konzentrierten sich die USA auf die Entwicklung von neuen Anti-Schiffsraketen, wie die AGM-158C von DARPA. Diese LRASM hat eine Reichweite von über 900 Kilometern und kann von Kriegsschiffen oder eben auch aus der Luft abgeschossen werden. Da sie aber relativ groß (knapp fünf Meter) und schwer (knapp zwei Tonnen) ist, kommt nur eine begrenzte Zahl von Flugzeugen in Frage, die diese tödliche Fracht überhaupt transportieren können. Bisher wurden dafür die B-1B-Bomber und F/A-18E/F Super Hornets zertifiziert.

Während eine F/A-18 lediglich eine solche Rakete aufnehmen kann, können die schweren Langstreckenbomber bis zu 24 Langstrecken-Antischiffsraketen (LRASM) an Bord haben. Was damit bezweckt wird, zeigte sich nur acht Tage nach dem Zwischenfall im Ochotskischen Meer.

Am 29. Mai flogen zwei B-1B-Bomber von der Ellsworth Air Force Base im US-Bundesstaat South Dakota nach Europa, wo sie zunächst von der polnischen Luftwaffe über Polen begleitet wurden, um sich dann zum ersten Mal überhaupt mit ukrainischen Kampfjets (Su-27 und MiG-29) zusammen zu tun. Offiziell hieß es von Seiten der US-Air Force, dass man gemeinsam eine "Bomber Task Force Mission" in "ganz Europa und der Schwarzmeerregion" durchführen werde.

US B-1s integrate with Ukrainian & Turkish aircraft for 1st time as part of a long-range, long duration strategic #BomberTaskForce mission throughout Europe & the Black Sea region today.



Read: https://t.co/yCW2H9Eb3E@USEmbassyTurkey | @USEmbassyKyiv | @US_EUCOM | @usairforcepic.twitter.com/Ko7I20dUzZ — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) May 29, 2020

Was diese Mission aber genau sein sollte, erklärte die US-Air Force am 1. Juni in einer Presseerklärung. Die beiden Bomber sollten den Einsatz von LRASM üben, während Lt. Col. Timothy Albrecht ohne Umschweife klarstellte, was damit bezweckt werden sollte:

LRASM spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des Zugangs der US-Marine zu offenen und küstennahen Umgebungen. Mit der Zunahme von maritimen Bedrohungen und deren Verbesserungen von Anti-Zugangs-/ Gebietsverweigerungswaffensystem bietet dieser Anti-Schiffsmarschflugkörper ein reduziertes Risiko für Angriffe, indem es hochentwickelte feindliche Luftabwehrsysteme ausschalten kann.

Es kann kein Zweifel bestehen, dass damit Russland gemeint war. Schließlich war das Ziel der Mission auch das Schwarze Meer, wo sich die Krim-Halbinsel und die Schwarzmeerflotte der russischen Marine befindet. Mit anderen Worten simulierten die US-Bomber einen Angriff auf just diese Schwarzmeerflotte, wobei nicht bekannt ist, ob die B-1B-Bomber tatsächlich mit den LRASM bewaffnet waren.

© Russisches Verteidigungsministerium Generaloberst Sergei Rudskoj erläutert bei einer Pressekonferenz am 1. Juni die US- und NATO-Manöver im Schwarzen Meer und der Barentssee.

© Russisches Verteidigungsministerium Generaloberst Sergei Rudskoj erläutert bei einer Pressekonferenz am 1. Juni die US- und NATO-Manöver im Schwarzen Meer und der Barentssee.

In Moskau werden solche Vorkommnisse mit Sorge zur Kenntnis genommen. In einer Pressekonferenz am 1. Juni erläuterte der stellvertretende Leiter des russischen Generalstabs, Generaloberst Sergei Rudskoj, wie die USA zusammen mit der NATO immer mehr "Provokationen" vornehmen, nicht nur diese Bombermission im Schwarzen Meer. Auf einer digitalen Karte zeigte er ein Manöver in der Barentssee, an der britische und US-Kriegsschiffe und ein nuklear betriebenes U-Boot teilgenommen haben. Laut Rudskoj hätten diese Kriegsschiffe "Angriffe auf russisches Territorium und das Abfangen von russischen ballistischen Raketen" geübt.

Mehr zum Thema - Closed Skies – oder: Same procedure as last year!