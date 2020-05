"Eliten" halten sich nicht an die Corona Regeln (Video)

Reisebeschränkungen, Ausgangssperren, Mundschutzpflicht und Abstandsgebote. Die Bevölkerungen ächzen unter dem Regelwerk, das ihnen von den Regierungen auferlegt wird. Alles nur zu ihrem Besten, wie ihnen immerzu und immer wieder erklärt wird.

Nicht selten von Individuen, die sich selber nicht an die Beschränkungen halten.

In Großbritannien zeigt sich der Chefberater des Premierministers Dominic Cunmmings überaus uneinsichtig. Er hatte die Corona-Regeln gleich mehrfach verletzt. Auch andere britische Akteure in hohen Positionen fühlen sich nicht an das gebunden, was sie der Bevölkerung abverlangen. Auch Österreichs Präsident Präsident Van der Bellen wurde unlängst beim Übertreten der Regeln erwischt. Sowie die Journalisten und eigentlich alle, bis auf die Bevölkerung. Die in solchen Fällen zudem mit der ganzen Härte des Staates verfolgt wird.