Trotz US-Drohungen: Erster iranischer Öltanker erreicht unter Militärschutz Venezuela

Der erste von fünf iranischen Tankern mit Benzin ist in Venezuela angekommen. Die USA hatten den Iran vor der Lieferung gewarnt. Mehrere US-Kriegsschiffe, die in dem Gebiet patrouillieren, ließen den Tanker aber passieren.

Derweil stehen der Iran und Venezuela unter massiven US-Sanktionen. Der Iran will seinem Verbündeten Venezuela in der Treibstoffkrise unter die Arme greifen. Die USA wiederum möchten im Iran wie in Venezuela einen politischen Machtwechsel erwirken und setzen dazu vor allem auf Wirtschaftssanktionen. Nun könnten weitere folgen.