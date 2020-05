Chinas Botschafter in Israel tot aufgefunden

Quelle: Reuters © NIR ELIAS Chinas Botschafter in Israel tot aufgefunden

Am Sonntag ist der Botschafter Chinas in Israel in seiner Residenz tot aufgefunden worden. Das israelische Außenministerium bestätigte den Vorfall. Die Polizei leitete Ermittlung ein. Medien spekulierten über ein Herzversagen als Todesursache des Spitzendiplomaten.

Wie das israelische Außenministerium mittelte, ist der 57-jährige Du Wei in seiner Residenz in Herzlia bei Tel Aviv tot aufgefunden worden. Der Familienvater war erst Mitte Februar nach Israel gekommen, um dort seinen Posten anzutreten. Danach habe Du Wei wegen der Corona-Krise eine zweiwöchige Quarantäne eingehalten. Vor seinem Antritt als Botschafter in Israel war er der Vertreter Chinas in der Ukraine. Quelle: Reuters © VALENTYN OGIRENKO Auf dem Archivbild: Du Wei als Chinas Botschafter in der Ukraine auf einem Briefing in Kiew, 30. August 2019 Die Polizei leitete eine Untersuchung ein, um den Tod des Diplomaten aufzuklären. Die Times of Israelberichtet unter Berufung auf Sanitäter, die Todesursache sei vermutlich ein Herzversagen. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen Sohn.