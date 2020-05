Corona: Anschuldigungen gegen China offenbar haltlos (Video)

Quelle: Reuters © / Kevin Lamarque

Seit geraumer Zeit behaupten Vertreter der US-Regierung, das Coronavirus stamme womöglich aus einem Labor in Wuhan. Beweise für diese Theorie legten sie bisher jedoch keine vor. Die WHO spricht von in diesem Zusammenhang von Spekulation.

Die australische Zeitung Daily Telegraph veröffentlichte dazu nun ein angeblich geleaktes Geheimpapier. Dieses sollte die These stützen, dass das Virus menschengemacht sei. Tatsächlich besteht das Papier aus öffentlich zugänglichen Informationen, denen das Etikett "geheim" verpasst wurde. Unterdessen beschuldigen die USA weiterhin China. US-Präsident Donald Trump braucht dringend einen Feind, um von eigenen Versäumnissen abzulenken.