Kuba als rettendes Ufer für gestrandetes Kreuzfahrschiff

Quelle: www.globallookpress.com © SMG/Keystone Press Agency Das australische Kreuzfahrtschiff "Mariner of the Seas" (Symbolbild)

Folge uns auf

Aufgrund mehrerer Corona-Infizierter hatte das britische Kreuzfahrtschiff "Breamar" in der Karibik keinen Hafen mehr finden können, in dem es anlegen durfte. Nach über einer Woche erteilte dann Kuba die Erlaubnis, in einen Hafen einzulaufen. Die Passagiere sind dankbar.