Wie im Kindergarten: Australien und China streiten sich wegen Corona-Krise (Video)

Quelle: Reuters © Reuters / Aly Song Paramilitärische Offiziere auf einer Brücke über dem Jangtse-Fluss, nachdem die Sperren wegen Covid19 aaufgehoben wurde, Wuhan, Provinz Hubei, China, 14. April 2020.

Australien fordert eine internationale Untersuchung, in der sich China wegen des Coronavirus' erklären soll. Eine Forderung, die die Anklage bereits in sich trägt. Pekings reagiert entsprechend. RT-Korrespondentin Saskia Taylor fühlt sich an Kinder auf dem Spielplatz erinnert.