Lawrow verteidigt WHO gegen US-Vorwürfe

Die Vorwürfe gegen die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Informationen über die Verbreitung des Coronavirus zurückgehalten zu haben, seien unfair. Das hatte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Montag erklärt.

Die UN-Sonderorganisationen bleiben ein Mechanismus für multilaterale Zusammenarbeit in relevanten Bereichen, und es gibt keine Alternative zu ihnen", sagte er bei einer Videokonferenzvorlesung für Studenten einer Universität. "Dies gilt uneingeschränkt für die Aktivitäten der WHO. Wir glauben, dass eine Flut von Kritik an dieser Organisation, Versuche, ihr die Schuld für das Geschehene zuzuschieben, absolut kontraproduktiv und ungerecht sind.