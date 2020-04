Corona-Krise: UN warnt vor "Hungersnöten biblischen Ausmaßes" (Video)

In nur wenigen Monaten drohen der Welt Hungersnöte "biblischen Ausmaßes", warnt der Chef des UN-Welternährungsprogramms (WFP), David Beasley. 265 Millionen Menschen drohen demnach bis Ende 2020 zu verhungern, so Beasley in seiner Botschaft an den UN-Sicherheitsrat.

Mehr zum Thema - Die Krise macht Milliardäre noch reicher (Video) Wegen der Corona-Epidemie habe sich die Zahl der Notleidenden verdoppelt. Das WFP befürchtet, dass in den nächsten drei Monaten – jeden einzelnen Tag – mehr als 300.000 Menschen verhungern könnten, wenn nicht schnell geholfen werde.