Wie junge Leute weltweit Corona-Einschränkungen erleben (Videos)

Quelle: www.globallookpress.com © Frederic Kern/www.imago-images.de (Symbolbild)

In selbstgedrehten Handy-Videos beschreiben Jugendliche in aller Welt, wie es ihnen mit den Ausgehbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie ergeht – beispielsweise in Südafrika, Irak, Malaysia oder den Vereinigten Staaten.

So leidet etwa Angel aus Südafrika unter fehlendem Internet: Zoe aus Malaysia glaubt, dass ihre Schule bis zum Ende des Jahres geschlossen bleibt: Sarah aus dem Irak sorgt sich um die hungernden Menschen in der Nachbarschaft: Und Freddie aus den USA ist froh, dass sein Hund ihm Gesellschaft leistet: