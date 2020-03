PostDesSieges: Veteran Steven Melnikoff wartet auf eure Briefe

Im Rahmen des Projektes #PostDesSieges kommt nun die nächste Geschichte. Steven Melnikoff nahm an der Operation Omaha Beach teil und begegnete Sowjettruppen an der Elbe. Für Steven ist es bitter zu begreifen, dass seine Landsleute immer weniger über diese Zeit wissen. Deswegen erzählt er Kindern über den Krieg, damit die Geschichte in Erinnerung bleibt und sich nicht wiederholt.

In diesem Jahr träumt Steven davon, der Siegesparade in Moskau beizuwohnen. Schreibt ihm in eurer Sprache an folgende Adresse:

111020 Moskau, Uliza Borowaja 3/1

Steven Melnikoff

Wir werden alle Briefe weiterleiten.

Eure Fragen und Videobotschaften könnt ihr auch an pochtapobedy@rttv.ru schicken.