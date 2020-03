PostDesSieges: Veteranin Soja Romanenko wartet auf eure Briefe

Als der Krieg ausbrach, war Soja Pawlowna Romanenko 16 Jahre alt. In der Nähe von Leningrad erlebte sie den schlimmsten Winter der Leningrader Blockade. Ihr Vater starb den Hungertod in ihren Armen. Dann starben auch ihre Mutter und Großmutter.

Romanenko besuchte Kurse des Roten Kreuzes und arbeitete dann als Krankenschwester in einem Militärkrankenhaus. Zusammen mit der Roten Armee erlebte sie den ganzen Krieg und kam bis nach Berlin.

Die Veteranin würde sich über einen Brief von euch sehr freuen. Soja Romanenko bittet euch, ihr eure Geschichten zu erzählen. Schreibt ihr in eurer Sprache an folgende Adresse:

111020 Moskau, Uliza Borowaja 3/1

Soja Romanenko

Wir werden alle Briefe weiterleiten.

Eure Fragen und Videobotschaften könnt ihr auch an pochtapobedy@rttv.ru schicken.