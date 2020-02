PostDesSieges: Veteran René Billottet wartet auf eure Briefe

Der nächste Protagonist des Projektes #PostDesSieges war zuerst Mitglied der französischen Résistance und schloss sich dann den Freien Französischen Luftstreitkräften in London an. Der 95-Jährige nahm an der Landung in der Normandie teil und wurde zweimal verwundet. "Aber ich habe nie geweint, nein. Wir sind doch Männer!", sagt Billottet. Der Veteran würde sich über einen Brief von Ihnen sehr freuen. Er bittet euch, ihm eure Geschichten zu erzählen. Schreibt ihm in eurer Sprache an folgende Adresse:

111020 Moskau, Uliza Borowaja 3/1

René Billottet

Wir werden alle Briefe weiterleiten.

Eure Fragen und Videobotschaften könnt ihr auch an pochtapobedy@rttv.ru schicken.