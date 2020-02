PostDesSieges: Veteranin Jekaterina Djomina wartet auf eure Briefe

Im Rahmen des Projektes #PostDesSieges kommt nun die nächste Geschichte. Jekaterina Georgijewna Djomina arbeitete in einer Kriegsfabrik und stellte Projektile für den Raketenwerfer Katjuscha her. Als ihr Bruder an der Front starb, meldete sich Djomina freiwillig zum Kriegsdienst. An der Front lernte sie, feindliche Flugzeuge anhand ihres Motorgeräusches zu identifizieren.

Frau Djomina bittet euch, ihr eure Geschichten zu erzählen. Schreibt ihr in eurer Sprache an folgende Adresse:

111020 Moskau, Uliza Borowaja 3/1

Jekaterina Djomina

Wir werden alle Briefe weiterleiten.

Eure Fragen und Videobotschaften könnt ihr auch an pochtapobedy@rttv.ru schicken.