Endlich Brexit – Wie bereitet sich Großbritannien auf den EU-Austritt vor?

Manche von uns haben bestimmt schon die letzte Hoffnung aufgegeben, diesen Tag jemals überhaupt erleben zu dürfen. Doch es scheint nun endlich soweit zu sein: An diesem Freitag will sich Großbritannien endgültig aus der Europäischen Union verabschieden. Ob denn beim dritten Versuch alles glatt läuft und der Traum von knapp 52 Prozent der Brexit-Befürworter vom Referendum im Jahr 2016 in Erfüllung geht? Wir werden es sehr bald herausfinden.