Ergebnisse vom Ukraine-Gipfel in Paris: Fortschritte, Rückschritte, Ausblicke

Die Staatschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine sind am 9. Dezember in Paris zusammengetroffen, um weitere Schritte zur Lösung der Krise in der Ostukraine zu diskutieren.

Wo machten Putin und Selenskij Fortschritte und wo wurde kein Durchbruch erzielt? RT Deutsch klärt auf.

Mehr zum Thema - Wichtige Einigung im Friedensprozess: Ukraine unterzeichnet "Steinmeier-Formel"