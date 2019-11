Vergangenheit und Zukunft: Geburtshaus von Adolf Hitler wird in Polizeiwache umgewandelt

Das Schicksal des Geburtshauses von Adolf Hitler ist besiegelt. In dem Gebäude mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15 im österreichischen Braunau am Inn wurde er vor 130 Jahren geboren. Die weitere Verwendung des Hauses wurde in den vergangenen Jahren heftig diskutiert. Nun steht fest: Das Geburtshaus bleibt bestehen und soll in eine Polizeiwache umgewandelt werden.

Die österreichische Regierung will so verhindern, dass das Gebäude zur Pilgerstätte für Rechtsradikale wird.

