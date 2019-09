Banksy – Das Phantom der Künste

Erst Anfang 2019 hat in Paris der Diebstahl eines Werkes für Schlagzeilen gesorgt, das von der britischen Streetart-Legende Banksy gewesen sein soll. Anfang September widerfuhr das gleiche Schicksal einer anderen Schöpfung des Künstlers. Was macht seine Kunst denn so attraktiv für Diebe? RT Deutsch gibt eine Antwort darauf – am Beispiel von Banksys bekanntesten Werken aus aller Welt.

