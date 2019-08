Tausende Muslime feiern Eid al-Adha in Moskauer Kathedralmoschee

Tausende von Muslimen feierten am 11. August das islamische Opferfest in Russland. Eid al-Adha, oder das "Fest des Opfers", ist der wichtigste Feiertag der Muslime und erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. In Moskau fanden die Feierlichkeiten in der Kathedralmoschee statt. Auch in anderen Zentren des Islams in Russland, wie in Kasan, der Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan, wurden feierliche Gottesdienste abgehalten.

