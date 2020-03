Fehlendes Klopapier: Abwassersystem droht Verstopfung

Folge uns auf

Weil Toilettenpapier in der Corona-Krise von einigen Käufern "weggehamstert" wurde und wird, greifen andere in ihrer Not zu Taschentüchern und Feuchttüchern. Diese aber lösen sich im Wasser nicht auf und können Pumpen und Kläranlagen verstopfen.