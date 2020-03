"Absolut ernste Situation": Corona-Virus-Infizierter steckt in Berliner Disco 17 Gäste an (Video)

In Berlin hat ein mit dem Corona-Virus Infizierter in dem Club "Trompete" mindestens 17 Besucher angesteckt. Das ist ein Drittel der in Berlin an dem Virus erkrankten Personen. Insgesamt sind in Deutschland mehr als 1.100 Menschen infiziert.

Mehr zum Thema - Top-Spezialisten erklären: Was man über das Corona-Virus und COVID-19 wissen sollte Der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, spricht von einer "absolut ernsten Situation". Das Gesundheitsministerium rät dazu, Großveranstaltungen abzusagen, um eine schnelle Ausbreitung zu verhindern.