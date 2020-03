RT-Umfrage: Soll Deutschland Migranten von der griechischen Grenze aufnehmen?

Folge uns auf

Die Innenminister der 27 EU-Länder bekräftigten am Mittwochabend in Brüssel, die EU-Außengrenze in Griechenland schützen zu wollen. Illegale Grenzübertritte würden nicht toleriert. RT Deutsch hat Passanten in Berlin nach ihrer Meinung zu dem Thema gefragt.

Im Bundestag scheiterte ein Antrag der Grünen, dass Deutschland 5.000 unbegleitete Kinder, Schwangere, allein reisende Frauen oder schwer Traumatisierte aus den griechischen Migrantenlagern aufnimmt. Wie sehen die Deutschen das? RT Deutsch fragte – an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Mehr zum Thema - Berlin: Demonstranten vorm Kanzleramt fordern Öffnung der Grenzen für Migranten aus der Türkei