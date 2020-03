Live-Updates zu Thüringen: Bodo Ramelow fällt in erstem Wahlgang durch

Quelle: www.globallookpress.com © Martin Schutt / dpa Die Flaggen von Thüringen, der EU und Deutschland und dahinter der gekrönte Löwe mit Sternen, das Wappentier Thüringens, hängen am 4.03.2020 vor der Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag in Erfurt.

Thüringer Landtag wählt heute abermals einen Regierungschef. Linke, SPD und Grüne stellen erneut Bodo Ramelow als Kandidaten auf. Für die AfD tritt Fraktionschef Björn Höcke an. Entgegen ersten Ankündigungen will Ramelow notfalls in drei Wahlgängen antreten.