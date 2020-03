Wegen Corona-Virus: Leipziger Buchmesse wird abgesagt

Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt. Das haben Messeleitung und Stadtspitze entschieden, wie eine Sprecherin der Buchmesse am Dienstag mitteilte.

Das Corona-Virus hat sich auf fast alle Bundesländer in Deutschland ausgebreitet. Gestern wurde auch der erste Infizierte in Sachsen bestätigt. Es handelt sich um einen Rentner aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Er war mit weiteren 35 Frauen und Männern aus der Region mit einem mit Corona-Virus infizierten Niedersachsen in einem Reisebus von Italien nach Deutschland unterwegs. Der 67-Jährige befinde sich derzeit mit seiner Ehefrau in häuslicher Quarantäne, wie Landrat Michael Geisler dem MDR gestern sagte. Er zeige keine Symptome. In ganz Deutschland gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts insgesamt 188 nachgewiesene Ansteckungen.

Rund 100.000 Besucher erwartet

Um die Ausbreitung der Lungenkrankheit einzudämmen, wurde nun die Frühlingsschau der Buchbranche abgesagt. Wegen der steigenden Zahl von Infektionen mit dem Virus SARS-Cov-2 waren in verschiedenen Bundesländern bereits in den vergangenen Tagen mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden. Darunter sind etwa die Tourismusbörse ITB in Berlin, die Pro Wein in Düsseldorf und die Internationale Handwerksmesse in München.

Die Leipziger Buchmesse sollte vom 12. bis 15. März stattfinden. Rund 2.500 Aussteller aus 51 Ländern waren für diese Buchmesse angekündigt. Von deren Seite hatte es zuvor so gut wie keine Absagen gegeben. Nur ein Aussteller der integrierten Comic-Messe Manga-Comic-Con hatte vorab seine Teilnahme gestrichen.

Die Leipziger Buchmesse gilt als eines der wichtigsten Ereignisse der Buch- und Medienbranche. Dieses Jahr wurden rund 100.000 Besucher erwartet.

Mehr zum Thema - Wegen Corona-Virus: Schweiz verbietet Großveranstaltungen – Genfer Autosalon abgesagt