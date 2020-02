Corona-Virus Topthema bei Bundespressekonferenz

Nachdem das Corona-Virus nun auch Italien erreicht und für erste Todesopfer gesorgt hat, wurden dort einige Gebiete abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt. Gibt es Reisewarnungen für Italien? Ist Deutschland für eine Pandemie vorbereitet? Hat es Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft?

Die Sorge vor dem als COVID-19 deklarierten Corona-Virus hat Deutschland erreicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte am Montagnachmittag, dass nach dem Ausbruch in Italien nun eine "neue Lage" für Deutschland entstanden sei. Zuvor beherrschte dieses Thema die Bundespressekonferenz in Berlin, wo sich die Sprecher der verschiedenen Ministerien den Fragen der Journalisten stellen mussten. RT Deutsch war dabei und zeigt hier die wichtigsten Erklärungen.

