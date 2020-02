Tesla-Fabrik: Baumpiraten blockieren Waldrodung in Grünheide (Video)

Am Donnerstag, dem 20. Februar 2020, hob das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen Stopp der Waldrodungen auf dem geplanten Gelände der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide auf. Nicht alle Umweltaktivisten wollen sich mit dem Urteil arrangieren.

Am Freitagmorgen kletterten zwei Personen auf Bäume in dem Waldstück. Höhenretter der Polizei versuchten sie am Nachmittag von den Bäumen zu holen. Dass noch am Freitag drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden sollen, verkompliziert die Lage.