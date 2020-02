Nach Kramp-Karrenbauers Rückzugsankündigung: Volker Rühe fordert Merkels Abtritt

Nach dem angekündigten Abtritt der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur der Union hat der frühere CDU-Generalsekretär und Bundesverteidigungsminister Volker Rühe den Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert.

Kramp-Karrenbauer hatte erklärt, dass die nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden Ende 2018 praktizierte Doppelspitze mit ihr und Merkel nicht funktioniert habe:

Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur schwächt die CDU in einer Phase, in der Politik in Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist.