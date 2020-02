Bauern gegen Handel: Ministerin Klöckner will Gesetz für faire Handelsbedingungen (Video)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (L), Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (R) und Vertreter der Lebensmittelindustrie während ihres Treffens am 3. Februar 2020 in Berlin.

Kanzlerin Angela Merkel und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner haben sich am Montag mit Vertretern des Handels und der Lebensmittelindustrie im Kanzleramt getroffen. Es ging um faire Geschäftsbeziehungen zu Landwirten und faire Preise.

Kanzlerin Merkel lehnte Mindestpreise ab. Landwirtschaftsministerin Klöckner will gegen unlautere Handelspraktiken die so genannte europäische UTP-Richtlinie schneller in nationales Recht umsetzen.

Dem Deutschen Bauernverband geht das nicht weit genug. Demnach habe das Kartellamt eine Entwicklung hin zum stark konzentrierten Lebensmittelhandel zugelassen.

