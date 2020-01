"Dreckige Geheimnisse"? Schlammschlacht bei "Fridays for Future" in Hamburg

Luisa Neubauer bei einer Demonstration von "Fridays for Future" in Hamburg im Januar 2020

Ein Klimaschutzaktivist und Politiker der Linken hat beklagt, dass "Fridays for Future" Hamburg Lügen über ihn verbreiten würden. Sollte die Bewegung diese nicht richtigstellen, werde er "dreckige Geheimnisse" ausplaudern, unter anderem über Pädophile in der "Klimaschutzbewegung".

Tom Radtke, Kandidat der Linken für die Hamburger Bürgerschaftswahl, hat der sogenannten Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) mit der Enthüllung "dreckiger Geheimnisse" gedroht, falls diese weiter über ihn Unwahrheiten verbreiteten. Auf Twitter schrieb Radtke am Donnerstagabend:

Fridays for Future Hamburg, Nele Brebeck, bleibt bei der Wahrheit. Wenn ihr über mich lügt, sehe ich nicht, warum ich eure dreckigen Geheimnisse (z. B. den Pädophilen bei FFF Hamburg) noch für mich behalte. Wenn keine Richtigstellung kommt, dann werde ich morgen alles erzählen. Auch zu Luisa.

Mehr zum Thema - Holocaust als Klimaverbrechen? Linke-Kandidat in Hamburg sorgt für Entsetzen in eigener Partei

@fff_hamburg@nele_brebeck, bleibt bei der Wahrheit. Wenn ihr über mich lügt, sehe ich nicht warum ich eure dreckigen Geheimnisse (z. B. den Pädophilen bei FFF Hamburg) noch für mich behalte. Wenn keine Richtigstellung kommt, dann werde ich morgen alles erzählen. Auch zu Luisa. — Tom Radtke (@tomradtkede) January 30, 2020

Wenige Stunden später konkretisierte er seine Aussage in einem weiteren Tweet:

Der Hamburger Bundestagsabgeordnete sollte aufpassen, sonst ergeht es ihm wie seinem ehemaligen Fraktionskollegen Edathy. Ich kenne die Namen einiger seiner Opfer.

Der Hamburger Bundestagsabgeordnete sollte aufpassen, sonst ergeht es ihm wie seinem ehemaligen Fraktionskollegen Edathy. Ich kenne die Namen einiger seiner Opfer. — Tom Radtke (@tomradtkede) January 31, 2020

Der 18-jährige Radtke, der sich selbst als einen der Organisatoren der FFF-Bewegung in Hamburg bezeichnet und noch zur Schule geht, hatte Anfang der Woche Kritik auf sich gezogen, als er den Massenmord an den Juden mit dem gegenwärtigen "Klimaholocaust" verglich und das NS-Regime für seinen CO2-Ausstoß kritisierte:

Die Nazis gehören auch zu den größten Klimasünder*innen, da ihr Vernichtungskrieg und ihre Panzer riesige Mengen an CO2 produziert haben.

Klarstellung aus aktuellem Anlass: Holocaust und Klimawandel gleichzusetzen ist absolut inakzeptabel. Wer das tut, vertritt nicht die Position der LINKEN. Wir sprechen jetzt mit Tom und beraten über Konsequenzen. — DIE LINKE. Hamburg (@DieLinke_HH) January 28, 2020

#Antifaschismus ist Grundkonsens unserer Partei. Wer ihn nicht mitträgt, ist in der #Linke|n falsch. Nach intensiver Beratung beenden wir die Zusammenarbeit mit Tom R., fordern ihn auf, seine Kandidatur zurückzuziehen & beraten ein ordentl. Parteiverfahren bis hin zum Ausschluss. — DIE LINKE. Hamburg (@DieLinke_HH) January 28, 2020

Die Hamburger Linke kritisierte Radtke, der auf Platz 20 der Landesliste der Partei steht, für seine Äußerungen und kündigte Konsequenzen an. Allerdings ist es aus rechtlichen Gründen kaum möglich, einen einzelnen Kandidaten von der Liste zu streichen. Die Partei kündigte am Dienstag an, ein Parteiverfahren gegen Radtke zu eröffnen, das zu seinem Ausschluss führen könne, und forderte ihn zum Verzicht auf seine Kandidatur auf.

Wir distanzieren uns von den Äußerungen von @tomradtkede. Diese Person ist kein aktives Mitglied von FFF Hamburg – und wird es auch nie wieder sein. Er vertritt weder unsere Werte noch unsere Positionen, sein Verhalten ist schockierend und nicht zu entschuldigen. — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) January 27, 2020

Ich kenne Tom Radtke nicht, stimme seinen Aussagen in keiner weise zu und frage mich warum ein solcher Nonsense mit einem Foto von u.a. mir verbreitet wird. Auch @fff_hamburg hat sich übrigens distanziert. — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) January 28, 2020

Auch "Fridays for Future" distanzierte sich in klaren Worten von Radtke. Dieser sei "kein aktives Mitglied" von FFF Hamburg und werde es auch nie wieder sein. Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Bewegung mit familiären Verbindungen zur Reemtsma-Dynastie, erklärte, Radtke überhaupt nicht zu kennen. Dieser selbst schreibt auf seiner Seite von seiner "Freundin Luisa Neubauer", mit der er die Bewegung in Hamburg aufgebaut habe. Radtke behauptet auch, an den ersten "Klimastreiks" in Schweden teilgenommen zu haben und seitdem mit Greta Thunberg befreundet zu sein.

Die scharfe Distanzierung von Seiten der FFF-Bewegung und Neubauers veranlassten Radtke nun zu seiner scharfen Drohung, "dreckige Geheimnisse" öffentlich zu machen. Ob sein Vorwurf zutrifft, bei "Fridays for Future" Hamburg gäbe es Pädophile, ist völlig unklar. Kommentatoren auf Twitter wiesen bereits darauf hin, dass er entweder Pädophile decke oder sich selbst der Verleumdung schuldig gemacht habe. Andere Beobachter erfreuten sich an dem Streit zwischen den "Klimaschützern" und kündigten an, sich für dessen Fortsetzung Popcorn besorgen zu wollen.

Mehr zum Thema - Mademoiselle Neubauer auf dem Steckenpferd