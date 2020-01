Wegen fehlender Genehmigungen: Deutsche können erst am Freitag aus Wuhan ausgeflogen werden

Erstmals wurde das Corona-Virus im chinesischen Wuhan entdeckt. Die deutsche Regierung plant angesichts der steigenden Opferzahlen, etwa 90 deutsche Staatsbürger aus Wuhan auszufliegen. Die Genehmigungen aus China aber verzögerten sich noch.

Neben den Genehmigungen von chinesischer Seite, damit der Airbus A310 "Kurt Schumacher" in Wuhan landen darf, muss zudem geklärt werden, was mit den rund 90 deutschen Staatsbürgern passiert, sobald sie ausgeflogen worden sind. Es soll eine Quarantäne von 14 Tagen vorgesehen sein.

Geplant war, die deutschen Staatsbürger am Mittwoch auszufliegen. Die Regierung Pekings hatte gefordert, dass ausländische Staatsbürger nur mit Zivil- und nicht mit Militärmaschinen ausgeflogen werden.

In der Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei ist das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen, nachdem diese abgeriegelt worden ist. Auf einem Fischmarkt hatte man das Corona-Virus erstmals entdeckt. Starten soll der Airbus von Köln-Wahn über Shanghai in Richtung Wuhan. Es sind mehrere Crews erforderlich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts des Corona-Virus zu "wachsamer Gelassenheit" im Land aufgerufen. Man müsse die Dinge richtig einordnen:

Es war zu erwarten, dass es auch zu Infektionen hier in Deutschland kommt, eben durch Kontakt mit Reisenden aus China.

Entscheidend sei, dass etwaige Patienten in Deutschland schnell identifiziert und isoliert werden. Die zuständigen Stellen müssten dann herausfinden, mit wem die Infizierten Kontakt hatten, um eine Weiterverbreitung des Virus auszuschließen, sagte Spahn. Mittlerweile sind in Deutschland vier Menschen mit dem Corona-Virus nachweislich infiziert. Die Krankheitsverläufe der Patienten in Bayern seien nach jetzigem Stand "sehr, sehr milde", so Spahn weiter. China informiere deutlich schneller und transparenter über das Corona-Virus als 2002/2003 bei der SARS-Pandemie.

(rt deutsch/dpa)